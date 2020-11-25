أعلنت صفحة لقاح "سبوتنيك V" على موقع "تويتر" رسميا عن سعر اللقاح الذي سيتم طرحه في الأسواق العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وجاء في صفحة اللقاح المذكور، أن سعر اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا للسوق العالمية سيكون أقل من 10 دولارات للجرعة الواحدة، وهو ما يعد أرخص مرتين من سعر لقاحات ذات تأثير مشابه. سبوتنيك

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا / الكشف عن سعر لقاح "سبوتنيك V" لمكافحة فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.