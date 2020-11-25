كوريا الجنوبية تسجل 382 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية.

و نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات في البلاد ارتفعت بذلك إلى 31 ألفا و735 إصابة

ومن بين الـ 382 إصابة المسجلة ، كانت هناك 363 إصابة محلية و19 إصابة وافدة من القادمين من الخارج.

كما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة إضافية

ليرتفع العدد الإجمالي إلى 513 شخصا.

وكانت كوريا الجنوبية، في فبراير الماضى ثاني دولة ينتشر فيها الوباء بعد الصين التي خرج منها المرض، لكن سلطات سول تمكنت من السيطرة على الوضع عبر اعتماد إستراتيجية فحوصات مكثفة وتتبع المخالطين للمصابين حتى من دون فرض إجراءات عزل إلزامية.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وأظهر إحصاء لرويترز، أن ما يربو على 58.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.