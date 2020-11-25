بدء عملية الانتقال في وزارة الخارجية الأمريكية

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن وزارته بدأت عملية الانتقال بعد أن أبلغت إدارة الخدمات العامة الرئيس المنتخب جو بايدن بإمكانية بدئه تسلم السلطة رسميا، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "بدأنا اليوم عملية الانتقال وسنفعل كل ما هو مطلوب بموجب القانون. سنقوم بهذا العمل".

وأضاف،"لم يتواصل بعد مع توني

بلينكن مرشح بايدن بوزارة الخارجية"، وفقا لقناة الغد.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن

البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية، التي تُرفع للرئيس.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية..

و يستعد بايدن تستعد لحفل تنصيب "على نطاق ضيق" في 20 يناير بسبب وباء فيروس كورونا المتفاقم.