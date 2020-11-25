أرمينيا: بقاء قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ لن يقتصر على 5 سنوات

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن بقاء قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ لن يقتصر على فترة واحدة مدتها 5 سنوات وفقاً لروسيا اليوم .
وفي سياق الموضوع أكد باشينيان بقوله "خلال 5 سنوات بالطبع من الضروروي في الوقت المناسب إقامة ضمانات للأمن والاستقرار في المنطقة لكن بما أن نزاعكاراباخ طويل لا أعتقد أن بقاء قوات حفظ السلام الروسية سيقتصر على 5 سنوات".
ومن ناحية أخرى أوضح باشينان على أن نشر قوات حفظ سلام روسية في منطقة كاراباخ هو مسألة اتفاق سياسي تم التوصل إليه وجرت صياغته في بيانمشترك لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 9 نوفمبر.
وأشار باشينيان إلى أن "فترة الخمس سنوات هي بداية العملية".
وعلى صعيد التطورات لفت إلى أنه يمكن تمديد هذه الفترة تلقائيا.
وأردف قائلاً "أعتقد أن القضية الرئيسة في الوقت الحالي هي ضمان الاستقرار في كاراباخ والمنطقة، وضمان سلامة مواطني قره باغ أعتقد وكلي أمل في أن تعمل قوات حفظ السلام الروسية بنجاح وتكون قادرة على تنفيذ هذه المهمة بالفعل".
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