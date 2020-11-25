وسائل إعلام أمريكية: ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصدر موثوق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي اعترف بذنبه بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق بالتدخل الروسي بانتخابات 2016 وفقاً لروسيا اليوم .

وفي وقت سابق قد أقر فلين وهو جنرال متقاعد بالذنب في عام

2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب المنصب.

وأعلن المصدر أنه لا يزال بإمكان ترامب تغيير رأيه بخصوص العفو المقررالذي تحدث عنه أولا موقع أكسيوس الإخباري.

ومن ناحية أخرى كان قد سعى بعد ذلك لسحب الإقرار زاعما أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالذنب.

وفي سياق الموضوع قدم فلين اعتذاره من قبل لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عن تضليله بشأن اتصالاته بمسؤولين روس بعد أن أبلغه بأنه لم يناقش العقوبات الأمريكية على موسكو مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب السلطة في الـ 20 من يناير.