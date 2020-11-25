شدد على التصدي لهذه الأعمال.. مجلس الوزراء السعودي: الحوثيون يستهدفون عصب الاقتصاد العالمي

قال مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، إن مليشيات الحوثي الانقلابية، تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته، عبر هجماتهم على منشآت المملكة الحيوية.



وجدد المجلس تأكيد "إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران"، بحسب وكالة "واس".



وشدد المجلس، خلال اجتماع برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، والجهات التي تقف خلفها.



واعتبر أن تلك الأعمال التي ترتكب ضد المنشآت الحيوية، "لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته".



وكانت الرياض بعثت برسالة إلى مجلس الأمن، وحثتهم على "وقف التهديد" لأمن الطاقة العالمي والعملية السياسية اليمنية والأمن الإقليمي.



وتعهدت السعودية في الرسالة بألا تدخر جهدا لحماية أراضيها ومواطنيها وتحث مجلس الأمن على وقف التهديد.



وأعلنت شركة أرامكو السعودية الثلاثاء أن هجوم الحوثيين الصاروخي على منشأة تابعة لها في مدينة جدة غرب المملكة، أحدث فجوة في خزان نفطي مما أدى إلى انفجار ثم حريق تم إخماده بسرعة.



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