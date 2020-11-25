مصر تسجل 361 إصابة بكورونا و13 وفاة

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 361 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء ارتفع إلى 113742 من بينهم 6573 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 122 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة ، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102103 حالة.