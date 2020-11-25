بينها العراق.. الإمارات توقف التأشيرات الجديدة لمواطني 13 دولة

الوثيقة ، التي تم إرسالها إلى الشركات العاملة، استشهدت بتعميم الهجرة الذي دخل حيز التنفيذ في 18 تشرين الاول.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة قد تم تعليقها للمواطنين الموجودين خارج الإمارات من 13 دولة ، بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن ، حتى إشعار آخر.



وتقول الوثيقة إن حظر التأشيرات ينطبق أيضًا على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا وايران والصومال وسوريا.

وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات جديدة للأفغان والباكستانيين ومواطني عدة دول أخرى بسبب مخاوف أمنية.

ولم يوضح المصدر ما هي هذه المخاوف لكنه قال إن حظر التأشيرات من المتوقع أن يستمر لفترة قصيرة.