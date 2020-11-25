الهند تسجل 44376 إصابة جديدة بفيروس كورونا و481 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 44 ألفًا و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و222 ألفًا و217 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 481 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 134 ألفا و218 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 444 ألفا و746 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و642 ألفا و771 شخصا بزيادة قدرها 37 ألفا و816 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

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