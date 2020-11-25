بايدن: رئاستي لن تكون ولاية ثالثة لأوباما

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن ولايته لن تكون الولاية الثالثة للرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، مشيرا إلى أن الظروف اليوم تغيرت عما كانت عليه إبان ولاية أوباما عندما كان هو نائبا له.



وأضاف بايدن في تصريح أدلى به في مقابلة حصرية مع ليستر هولت في برنامج Nightly News، على قناة ”ان بي سي“ الأمريكية الثلاثاء، إن العالم اليوم غير الذي كان عليه في ولاية أوباما، فكل شيء اليوم مختلف عن عهد أوباما وبايدن.

وتعقيبا على فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب، قال بايدن، إن ترامب غير المشهد في البلاد، وكان الوضع فعليا، ”أمريكا لوحدها“ وليس كالشعار الذي كان يطلقه ”أمريكا اولا“.

وقال بايدن إن إدارة ترامب بدأت بالفعل في التواصل مع فريقه الانتقالي ، ووصف الجهود بأنها ”صادقة“ ، بعد يوم من إصدار الوكيلة الفيدرالية خطابًا لبدء نقل السلطة رسميًا.

وحصل بايدن على 306 أصوات مقابل 232 لترامب في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز بالانتخابات، وهو ما يزيد كثيرا عن الأصوات اللازمة للفوز وعددها 270. كما تفوق بايدن في التصويت الشعبي بأكثر من ستة ملايين صوت.

وبدأ بايدن في إعلان أسماء أعضاء إدارته دون انتظار الحصول على تمويل حكومي أو تسليم ترامب. ويتهم الديمقراطيون ترامب بمحاولة تقويض الديمقراطية الأمريكية برفضه قبول نتائج الانتخابات.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة، الاثنين – وهي الوكالة الاتحادية التي يجب أن توافق على عمليات الانتقال الرئاسية – بايدن أنه يمكنه رسميا بدء تسلّم السلطة.

وقالت إميلي ميرفي، رئيسة الإدارة، في رسالة إن بايدن سيحصل على الموارد اللازمة التي كانت معلقة بسبب طعون قانونية تسعى لإبطال فوزه.