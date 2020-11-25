شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 59 شخصاً في تفجير مزدوج بأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 14 شخصاً مصرعهم، أمس الثلاثاء، وأصيب 45 آخرون في تفجير مزدوج في إقليم باميان وسط أفغانستان، في الوقت الذي تعهد فيه المجتمع الدولي بمساعدة كابول بنحو 12 مليار دولار، في اجتماع في جنيف؛ حيث طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في البلاد. وقال زبرداست صفاي، قائد الشرطة في الإقليم: إن المواد الناسفة كانت مخبأة على جانب طريق في سوق رئيسية بمدينة باميان، وتسببت في مقتل 12 مدنياً إضافة إلى اثنين من أفراد شرطة المرور، إلى جانب إصابة 45 شخصاً.

وقال طارق عريان الناطق باسم وزارة الداخلية: «نحو الساعة 16.45 وقع انفجاران في سوق، ما أدى إلى مقتل 13 مدنياً إضافىة لشرطي مرور وإصابة 45 شخصاً بجروح». وأضاف: «نحقق في التفجيرين الداميين في باميان، هذه جريمة لا تغتفر».

وقال الناطق باسم شرطة باميان، رضا يوسفي: إن المتفجرات وضعت في مكانين مختلفين. ونفت حركة «طالبان» أي مسؤولية لها.

في السياق نفسه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار» في أفغانستان، لخلق بيئة محفزة لمحادثات السلام الجارية حالياً.

وأضاف خلال مؤتمر بشأن أفغانستان في جنيف، أن «عملية شاملة يتم فيها تمثيل النساء والشباب وضحايا الصراع على نحو مجدٍ توفر أفضل أمل للسلام المستدام». وتابع: «التقدم نحو السلام؛ سيسهم في تنمية المنطقة بأسرها، وسيكون خطوة حيوية نحو عودة آمنة ومنظمة ولائقة لملايين النازحين الأفغان». كما أصدر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي دعوة مماثلة؛ لإنهاء العنف فوراً.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في المؤتمر: «يجب ألا يكون وقف إطلاق النار نتيجة لعملية السلام؛ بل يجب أن يواكبها من اليوم. أي محاولة لإقامة إمارة مجدداً سيكون لها تأثير على مشاركتنا السياسية والمالية». وتعهدت عشرات الدول بمساعدات بمليارات الدولارات لأفغانستان في مؤتمر جنيف، على أمل أن تنهي مفاوضات سلام بدأت في الفترة الأخيرة بين الحكومة وحركة طالبان القتال المستمر منذ نحو 20 عاماً.

وأعلن وزير التعاون الفنلندي، أمس الثلاثاء، في ختام المؤتمر الذي استمر يومين عبر الفيديو، أن افغانستان ستتلقى ما يصل إلى 12 مليار دولار من المساعدات من الدول المانحة بحلول عام 2024.

وقال فيل سكيناري: إن «المانحين وعدوا بأكثر من ثلاثة مليارات دولار للعام الأول من الخطة المقبلة التي تمتد أربعة أعوام» من 2021 إلى 2024، «مع تعهدات سنوية ينبغي أن تبقى ضمن هذا المستوى عاماً بعد آخر، ما يعني 12 مليار دولار على مدى أربعة أعوام».

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الذي شارك في المؤتمر الافتراضي: «على الرغم من معاناتنا، أود أن أؤكد أن التزامنا بالمفاوضات مع طالبان ثابت.. يجب أن نضع نهاية للعنف الذي ينغص حياتنا، ويسلب أطفالنا بهجة الطفولة». (وكالات)