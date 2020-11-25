شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: انتهاء التصويت في انتخابات «النواب» وبدء الفرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة ”الخليج 365”:

انتهت، مساء أمس الثلاثاء،عمليات الاقتراع في إعادة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب المصري، حيث أغلقت اللجان أبوابها في 13 محافظة، يتنافس فيها 220 مرشحاً على 110 مقاعد، وبدأت عمليات فرز الأصوات تحت إشراف قضائي، استعداداً لإعلان النتائج النهائية لهذه المرحلة، خلال أيام.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع عقده مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، إن كل اللجان الانتخابية لم تشهد أي مشكلات، أو معوقات، يوم أمس، وتم الفتح في المواعيد المقررة، إلا أن بعض التأخير حدث في لجنتين في محافظة سوهاج، ولجنتين في محافظة أسوان، وبعد عدة دقائق تم فتح اللجان.

وأضاف، بحسب بيان للوزارة، أمس، فإن غرفة العمليات بالوزارة تابعت على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، تطورات العملية الانتخابية، مؤكداً أن العملية الانتخابية سارت بيسر، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء شعراوي أن السيدات والشباب تصدروا المشهد الانتخابي خلال يومي جولة الإعادة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع اقتراب غلق اللجان الانتخابية، في ظل تزاحم الناخبين للإدلاء بأصواتهم. كما حث المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم على ضرورة المشاركة الإيجابية، واختيار الأفضل لتمثيل الشعب.

وأكد اللواء شعراوي ان المحافظات وكل الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق جولة الإعادة، من حيث توفير كل الاحتياجات والتجهيزات اللازمة، وهناك تنسيق جيد ومستمر ساهم في خروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بمصر.

وأكد أن كل أجهزة الدولة وقفت على الحياد التام من جميع المرشحين، من دون أي تميز، أو تحيز لمرشح على آخر.

وفي تطور متصل، زار سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، مقر مجلس الشيوخ، حيث التقى عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لتهنئته باختياره رئيساً للمجلس، في أعقاب إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وتشكيل أول مجلس مصري للشيوخ، عقب ثورة يونيو 2013.

وأشاد شكري، خلال اللقاء، بدور الدبلوماسية البرلمانية، وما تتمتع به من مصداقية في ضوء تعبيرها عن نبض الشعب وطموحاته، وتطلعاته، لافتاً إلى دورها في تعزيز العلاقات الثنائية، ومتعددة الأطراف، ولا سيما على الصعيد الشعبي، من خلال التعاون مع مختلف برلمانات دول العالم على الصعيد الثنائي، فضلاً عن المُشاركة في مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية، والدولية.