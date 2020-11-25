شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر: 361 إصابة و13 وفاة وتعافي 122 والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وزارة الصحة المصرية في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى يوم الثلاثاء ارتفع إلى 113742 من بينهم 6573 وفاة.
وأضافت الوزارة أن 122 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102103 حالة.
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