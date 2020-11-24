بعد 42 يومًا من التجارب، فعاليّة "سبوتنيك - V" تتجاوز 95%

أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V" على موقع "تويتر"، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

المصدر: تاس