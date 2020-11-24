المكسيك: سيتم إجراء تجارب على 3 لقاحات جديدة لكورونا

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الثلاثاء، إن المكسيك قد تجري تجارب على ثلاثة لقاحات جديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في الأسابيع المقبلة، وتنتظر الموافقة عليها من جانب هيئة الرقابة الصحية "كوفيبرس".

وذكر إبرارد خلال المؤتمر الصحفي اليومي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "لقد كانت هيئة الرقابة الصحية أكثر

صرامة في المكسيك مقارنة بدول مختلفة في العالم، بما في ذلك تلك الدول التي لديها معايير أعلى، بشكل عام، بسبب الاهتمام بسلامة اللقاح ،"

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن إبرارد قوله إن المكسيك تنتظر موافقة هيئة الرقابة الصحية

"كوفيبرس" لبدء تجارب جانسن، مشيرا إلى أن "كان سينو" هي التجارب الوحيد التي تجري حاليا في هذه المرحلة.

وأوضح إبرارد إن كلا من شركتي "فايزر" و"أسترازينيكا" يمكنهما البدء في توصيل اللقاحات إلى المكسيك في ديسمبر.

و قال إبرارد إنه م المرجح أن تستمر القيود على الحدود البرية مع الولايات المتحدة.

يذكر أن "كوفيبرس" تستخدم كل الصرامة التقنية والعلمية في مراجعتها للقاحات، دون السقوط في البيروقراطية.