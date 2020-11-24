الرئيس المنتخب “بايدن”: الولايات المتحدة أكثر قوة حين تعمل مع حلفائها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 37 ثانية

آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2020 10:17 مساءً

في مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن”، اليوم الثلاثاء لتقديم أعضاء إدارنه الرئاسية، أكد خلاله أن الولايات المتحدة “جاهزة لقيادة العالم”.

وأضاف في مؤتمر صحفي من ويلمينغتون بديلاوير، أنه حان الوقت لرأب الصدع بين الأميركيين، وتوحيد البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أكثر قوة حين تعمل مع حلفائها.

وأعلن بايدن أسماء مرشحين في إدارته، والذي قال “إن من سيعمل معي له خبرات وكفاءات عالية”، وفريقه يعكس أن أميركا عادت، وهي جاهزة لقيادة العالم وعدم الانسحاب منه.

وزاد أن أنتوني بلينكن، هو الأكثر استعدادا لتولي حقيبة الخارجية بفضل خبراته المتعددة، وأن المرشح لوزارة الأمن الداخلي، أليخاندرو مايركاس سيلعب دورا أساسيا في إصلاح الوزارة.

وعن ترشيح اسم جون كيري، وزير الخارجية في عهد أوباما، ممثلا خاصا لشؤون المناخ، قال بايدن إن “كيري سيتحدث بلسان أميركا في مساعينا للتصدي لقضايا المناخ”.

وحول تسلم النساء لعدد من المنصب القيادية، قال بايدن “ستكون لدينا أول امرأة تقود جهاز الاستخبارات” وهي أفريل هاينز، كما سيكون لدينا ليندا توماس-غرينفيلد والتي تعتبر مؤهلة بشكل كبير لتمثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

وزير الخارجية الأميركي المقبل، أنتوني بلينكن، دعا في كلمة له إلى التعاون الدولي، وأضاف “كما قال الرئيس المنتخب لا يمكن أن نحل كل مشاكل العالم لوحدنا ولكننا نحتاج إلى الشراكة”.

السفيرة الأميركية المقبلة لدى الأمم المتحدة غرينفيلد أعلنت “عودة تعددية الأقطاب وعودة الدبلوماسية”.

الممثل الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، دعا في كلمة له إلى “طموح أكبر” في مكافحة التبدل المناخي.

نائبة الرئيس المنتخب، كامالا هاريس، حددت الأولويات أمام البلاد بـ “أن هناك تحديات عدة أمامنا أولها السيطرة على الجائحة ومن ثم إعادة فتح الاقتصاد بشكل مسؤول”.