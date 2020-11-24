أكد ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني وفريق اشبيلية الاسباني، أنه لن يتوقف أبدا عن السعي وراء السعادة بعد تأكد اصابته بفيروس “كورونا”.

ونشرت يومية “ABC” الاسبانية الواسعة الانتشار تدوينة بونو، الذي يخضع للحجر الصحي بمنزله بعاصمة الأندلس بعد اصابته بـ”كوفيد 19″.

وتابع المصدر ذاته “في صورة يظهر فيها مع كلبه، أرييل، المخلص هذه الأيام، حارس مرمى إشبيلية هو في حاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضی، إلى دعم الجماهير.. انها لا تتوقف عن ترك رسائل تحفيز ومساندة لبونو”.

وتابع المصدر “من باب الفضول، ظهر حارس المرمى مرتديًا قميصًا من الفيلم الكلاسيكي “الدار البيضاء” ، الذي تدور أحداثه في وطنه المغرب.. بالتأكيد ، سيتابع بونو كل خطوة من خطوات إشبيلية اليوم في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا”.

كانت هذه تفاصيل خبر حارس “الأسود” بعد إصابته بكورونا: لن نتوقف أبدا عن السعي وراء السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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