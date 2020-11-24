الإمارات تعيد فتح المساجد لصلاة الجمعة اعتبارًا من 4 ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للطوارئ والأزمات بالإمارات إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءا من 4 ديسمبر وفق عدد من الإجراءات الاحترازية.
وتتضمن الإجراءات السماح بطاقة استيعابية تقدر بـ30% والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد، مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافةالآمنة للتباعد، وتنظيم حركة الدخول والخروج.
ولن تزيد مدة الخطبة مع الصلاة على 10 دقائق، وعلى جميع المصلين ارتداء الكمامات وإحضار سجادة خاصة للصلاة وسوف يستمر إغلاق أماكن الوضوء ودورات المياهومصليات النساء والبرادات.
وأعلنت الهيئة عن تعديل توقيتات الصلوات اليومية بحيث تكون 15 دقيقة قبل الإقامة، و10 بعد الصلاة، ما عدا صلاة المغرب التي ستكون 5 دقائق قبل الإقامة.
ونوهت الهيئة بالالتزام بقراءة القرآن من المصحف الشخصي أو من الأجهزة الذكية إلى جانب تحميل تطبيقات المتابعة الصحية المعتمدة في الدولة وتفعيلها خلال الحضور للمسجد.
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