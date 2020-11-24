السعودية: 252 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بها، منذ ظهور الفيروس، 355741 حالة.

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الوباء، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة بلغ 495 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء 344311 حالة.

كما رصدت المصالح الصحية 15 حالة وفاة ليزيد عدد الوفيات إلى 5811 حالة.