شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة المقطع و«تركر» تتعاونان للحجز الرقمي للشاحنات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت بوابة المقطع، الذراع الرقمية لموانئ أبوظبي، وشركة «تركر»، مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى رقمنة خدمات النقل بالشاحنات عبر منصة «مارجو» الرقمية للخدمات اللوجستية.

وتسهم مذكرة التفاهم بالربط بين منصة «مارجو» وأسطول الشاحنات والسائقين المسجلين في منصة «تركر» والمتواجدين على امتداد منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس القطاع الرقمي، موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع، أن الشراكة مع «تركر»، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال خدمات النقل اللوجستية والابتكارات الداعمة للتجارة، تأتي في سياق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة؛ الرامية إلى تبني الحلول الرقمية في مجال التجارة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن هذا التعاون سيؤدي إلى تبسيط آليات تلبية احتياجات الأعمال التجارية على امتداد سلسلة التوريد عبر الاستفادة من الحلول اللوجستية المتميزة والأفضل في فئتها التي تقدمها منصتا «مارجو» و«تركر».

ستؤدي رقمنة عمليات النقل البري في إمارة أبوظبي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات المتعاملين داخل إمارة أبوظبي وتمكينهم من توصيل البضائع إلى أي موقع في الإمارة أو المنطقة، كما ستقدم بوابة المقطع في الوقت نفسه خدمات نوعية تضمن التعامل بصورة منفردة مع السائقين المسجلين والشاحنات الحاصلة على الرخص والتصاريح المطلوبة بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

من جانبه، قال غوراف بيسواس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تركر»: «يتيح لنا العمل مع بوابة المقطع التابعة لموانئ أبوظبي تزويد المتعاملين وأصحاب العلاقة في قطاع النقل بالشاحنات بمجموعة واسعة من حلول نقل البضائع ومن ضمنها النقل لمسافات بعيدة، بشكل مبسط وبأسعار تنافسية».

وأضاف: «لقد نجحت «تركر» خلال الأعوام الأربعة الماضية في تعزيز مكانتها كمزودة للخدمات النوعية؛ مثل نقل البضائع بين الدول. إن اتفاقيات التعاون التي نبرمها تسهم في تقديم خدمات متكاملة تضمن تبادلاً تجارياً سلساً مع جميع الأسواق وتلبي احتياجات التوزيع في المنطقة، كما تساعد التقنيات المتطورة وعلوم البيانات المتقدمة التي توظفها «تركر» في خدماتها، في بناء منظومة نقل بضائع تتسم بأعلى درجات الكفاءة».

