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ارتفاع عدد إصابات كورونا في المملكة السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد إصابات في المملكة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل (252) إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

 

وكشفت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن رصد (15) وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي (495) حالة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (344,311) حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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