شكرا لقرائتكم خبر عن برنت عند أعلى مستوى منذ مارس بدعم آمال لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار، إذ دعمت أنباء عن لقاح واعد ثالث لفيروس كورونا الآمال في تعاف أسرع للطلب على النفط، في حين تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في العملية الانتقالية لقيادته.

وخلال التداولات، زادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً للبرميل، بما يعادل 1%، إلى 46.51 دولار للبرميل، وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتاً، أو 1.1%، إلى 43.52 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ارتفع برنت إلى أعلى مستوياته في الجلسة عند 46.65 دولار، وهو أعلى سعر جرى تداوله منذ أوائل مارس/ آذار قبل أن تدق السعودية طبول حرب أسعار مع روسيا، والتي أدت لانهيار أسعار النفط.

وجرت تسوية كلا الخامين القياسيين بارتفاع 2% تقريباً أمس الاثنين بعد زيادة بنحو 5% في الأسبوع الماضي.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية «التقدم على صعيد تطوير وتوزيع لقاح يقلص المخاطر على المسار لتعود لطبيعتها بالنسبة لأسواق النفط».

قالت أسترازينيكا أمس إن لقاحها فعال بنسبة 70% في التجارب الأساسية وقد ترتفع فعاليته إلى 90%، مما يعطي الحرب العالمية ضد الجائحة سلاحا ثالثاً يمكن أن يكون أقل تكلفة وأسهل توزيعاً وأسرع في الزيادة مقارنة مع المنافسين.

جاء ذلك بعد نتائج إيجابية لتجارب من فايزر وبيونتك من ناحية ومودرنا من ناحية أخرى.(رويترز)

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