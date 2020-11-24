إنعقد بتونس، دول أوروبيّة ترحّب بمخرجات الجولة الأولى للحوار السياسي الليبي

رحبت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة اليوم الاثنين، بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي إنعقد بتونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وجاء في بيان مشترك للدول الأربع "ترحب فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي إنعقد في تونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ونتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا".

وأضاف البيان "وتستند هذه الجهود السياسية إلى إتفاق وقف إطلاق النار الشامل المبرم في جنيف في 23 أكتوبر والتقدم في مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، كما جددت الدول الأربع دعوتها "للأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار".

ورحبت الدول الأربع "بإستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع والمناقشات الليبية حول إصلاح توفير الأمن في المنشآت النفطية"، مؤكدين أنهم "على إستعداد لإتخاذ تدابير ضد أولئك الذين يعرقلون منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين".

سبوتنيك