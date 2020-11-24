التشيك تسجل 4 آلاف و377 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة التشيكية، 4 آلاف و377 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لراديو (براغ الدولي) اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 7 آلاف و360 حالة.

أعلنت وزارة الصحة في التشيك، تسجيل 1509 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

(كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أحدث انخفاض في أعداد حالات الإصابة منذ 28 سبتمبر الماضي.وذكرت الوزارة - في بيان أورده راديو (براج الدولي)، أمس الإثنين، أن هناك نحو 87 ألف حالة إصابة نشطة، فيما وصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 7196 حالة.

وأشارت إلى أن الانخفاض التدريجي للإصابات حاليًا خفّض مستوى التحذير في البلاد للدرجة الثالثة، ومن المتوقع أن يتم تخفيف بعض القيود المفروضة حال استمرار هذا الانخفاض في عدد المصابين بالفيروس التاجي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.