شكرا لقرائتكم خبر عن 25 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 122579 إصابة والوفيات 1391 بنسبة 13ر1% والمتعافين 113856 لتصل نسبة الشفاء إلى 9ر92%. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 250 والمنومين في العناية المركزة 121.

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