قوات تيغراي تعلن إلحاق خسائر فادحة بالجيش الأثيوبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت قوات تيغراي ،اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إلحاق ”دمارا تاما“ بالفرقة 21 الآلية بالجيش الأثيوبي، وذلك بعد يوم من إعلانها تدمير طائرة هليكوبتر ودبابة.

جاء ذلك في بيان خلال بث تلفزيوني لقوات تيغراي، في حين لم يرد المتحدث باسم الحكومة على الاتصالات التي طلبت التعليق، بحسب ”رويترز“.

ولا يمكن التحقق من صحة ادعاءات الجانبين نظرا لانقطاع اتصالات الهاتف والإنترنت عن منطقة تيغراي، كما أن الدخول إلى المنطقة يخضع لقيود صارمة.

وذكرت محطة إذاعة ”فانا“ التابعة للدولة، أمس الاثنين، أن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، دمرت مطارا في مدينة أكسوم بعد أن أمهلتهم القوات الاتحادية 72 ساعة للاستسلام.

وقال دبرصيون جبراميكائيل، زعيم الجبهة لرويترز، إن ”المهلة كانت ستارا من أجل السماح للقوات الحكومية بإعادة تجميع صفوفها بعد الهزائم التي منيت بها على 3 جبهات“، بحسب وصفه.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد الماضي، إن الهجوم على ميكيلي عاصمة تيغراي سيبدأ خلال 72 ساعة ما لم تستسلم قوات الإقليم.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، بطلب من 3 دول هي تونس وجنوب أفريقيا و“سان فنسان وغرينادين“، أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية مساء الاثنين.