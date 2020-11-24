بومبيو: شراكتنا مع السعودية قوية

سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن الشراكة التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة قوية.

وقال في تغريدة، أمس: «يسعدني لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن شراكتنا الأمنية والاقتصادية قوية». وأضاف «سنواصل تسخير علاقتنا المشتركة من أجل دفع الجهود لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، والأهداف الاقتصادية في إطار خطة رؤية 2030».

بدورها، أفادت وزارة الخارجية، أمس، أن بومبيو أعرب عن دعمه للتحول الاقتصادي والاجتماعي في السعودية في إطار خطة رؤية 2030، مضيفة أن اللقاء ناقش الشراكة الأمنية والاقتصادية الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمملكة، والتقدم المحرز في إطار الحوار الاستراتيجي الأميركي السعودي الذي عقد الشهر الماضي في واشنطن.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى في نيوم مساء أمس الأول، وزير الخارجية الأميركي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها. وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد، فيما حضره من الجانب الأميركي سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد. وكان بومبيو وصل مساء السبت إلى المملكة، ضمن إطار جولة خارجية تشمل عدة دول، أكد خلالها ثبات السياسة الأميركية تجاه الملف الإيراني.