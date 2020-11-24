جورجيا تحدد موعداً لإعادة عد الأصوات على أثر إصرار ترامب

الانتخابات الأميركية
بعدما صادقت ولاية جورجيا على النتائج التي تظهر فوز جو بايدن، طلبت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة الفرز، وهو ما ستفعله، لكن وزير الشؤون الخارجية الجمهوري، براد رافنسبرغر، أكد ثقته في النتائج.
وحددت ولاية جورجيا الأميركية موعدا لإعادة فرز الأصوات مجددا، والذي طالبت به حملة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وذكر المسؤولون في الولاية، الاثنين، أن عد الأصوات سيبدأ الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:00 ت.غ)، وينتهي في منتصف ليلة الثاني من ديسمبر.
وقد رفضت حملة ترامب، النتائج المعلن عنها في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن وجورجيا ونيفادا وأريزونا، ورفعت دعاوى قضائية لتغييرها بزعم حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق أو عدم السماح لمراقبيها بمتابعة الفرز أو التأكد من صحة التوقيعات.
ولتغيير نتائج الانتخابات كلية، تحتاج الحملة للفوز على الأقل في ثلاث ولايات، بحسب “سي أن أن”. يذكر أن مجلس ولاية ميشيغن صادق رسميا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية رغم مساعي محاميي الرئيس الأميركي المنتهية صلاحياته دونالد ترامب لتأجيل الحسم في النتائج.
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