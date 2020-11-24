ولاية ميشيجان تعتمد فوز بايدن في الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

صادق مجلس ولاية ميشيجان، مساء الاثنين، رسميًا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية، بعد جلسة استمرت نحو ٣ ساعات، وسط مساعي محاميي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لتأجيل حسم النتائج، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق من اليوم رفضت المحكمة العليا في بنسلفانيا طعن حملة ترمب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا.

ويمضي بايدن في خطواته الانتقالية استعدادًا لدخول المكتب البيضاوي ظهر ٢٠ يناير المقبل (موعد تسليم السلطة في الولايات المتحدة وفقًا للدستور الأمريكي) رغم عدم تعاون الإدارة الحالية مع فريقه