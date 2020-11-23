شكرا لقرائتكم خبر عن مريم المهيري: توقيت قمة «العشرين» في السعودية «استثنائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أن قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية، أتت خلال وقت استثنائي في ظل استمرار تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم، وهو ما دفع أعضاء القمة لتكثيف مجالات وأسس التعاون؛ من أجل إيجاد حلول عملية لمختلف التحديات التي يواجهها العالم في ظل تلك الجائحة.

وقالت: «يعد الأمن الغذائي من أبرز المجالات التي تفرض نفسها على الساحة العالمية؛ نظراً لأهميته الكبيرة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي وإن ملف الأمن الغذائي يلقي بظلاله كأحد أهم ممكنات تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لما له من ارتباط بجميع الأهداف والغايات التي يسعى العالم لتحقيقها، ولاسيما الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الجوع في العالم؛ ونظراً للمستجدات التي حدثت بسبب انتشار الوباء فقد يتعين على العالم اتخاذ إجراءات جديدة ومبتكرة انطلاقاً من حرصه على تنفيذ هذا الهدف بالغ الأهمية».

وذكرت مريم بنت محمد المهيري: «لقد أعاد هذا الوباء تأكيد الحاجة لبناء قدرة البلدان، خاصة المتأثرة منها؛ لتعزيز أمنها الغذائي؛ ورفع جاهزيتها؛ لمواجهة أية أزمات أخرى في المستقبل، وهنا تبرز الحاجة إلى ضرورة العمل على تحسين الاكتفاء الذاتي للبلدان، وتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيا الزراعية التي تستطيع أن تدعم جهود الدول والحكومات في توفير الغذاء بشكل مستدام، ويستطيع العالم فعل الكثير من خلال مشاركة الخبرات والمعارف والموارد في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة؛ حيث من الممكن إنشاء أنظمة قوية للأمن الغذائي تزيد من الناتج المحلي وتقلل استخدام الموارد؛ لتدعم الأمن المائي وكذلك تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الغذائي العالمية التي تتأثر سلباً بالوباء». (وام)

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