علماء اليمن: اللقاء السعودي الصهيوني الأمريكي خيانة للقضية الفلسطينية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استنكرت رابطة علماء اليمن، اللقاء الثلاثي السعودي الصهيوني الأمريكي في مدينة نيوم.. معتبرة ذلك حلقةً في سلسلة خيانة آل سعود للقضية الفلسطينية وتطبيعاً سافراً وصل إلى درجة التحالف.

وأكدت الرابطة في بيان صادر عنها اليوم ضرورة وحدة الأمة العربية والإسلامية في وجه المخططات الصهيونية الأمريكية والعمل على تحرير المقدسات الإسلامية.

ودعت الرابطة، السلطة الفلسطينية إلى إيقاف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.. مشيرة إلى أن التنسيق مع الكيان الصهيوني، شجع الصهاينة والأمريكان على الإيغال في مؤامراتهم.

كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافهم وحركات المقاومة الفلسطينية إلى التوحد واللجوء إلى خيار المقاومة المسلحة لتحرير الأرض الفلسطينية من دنس الصهاينة.

‏وحث البيان أبناء الشعوب العربية والإسلامية، إلى إعلان الجهاد المقدس وتفعيل المقاطعة ضد أشكال التطبيع سياسياً واقتصادياً ورفض أي تواجد لسفارات وقنصليات الصهاينة في البلدان العربية والإسلامية.

وأكد أن العدوان السعودي الإماراتي الصهيو أمريكي على اليمن كان وما زال وسيظل عدواناً على الأمة العربية والإسلامية .. داعياً الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل إلى الاستمرار في التصدي للعدوان حتى تحرير الأرض من دنس الغزاة والمحتلين.

وباركت الرابطة، الضربة الصاروخية على منشأة أرامكو في جدة.. داعية إلى المزيد من الضربات على المواقع العسكرية والاقتصادية الحساسة طالما والشعب اليمني يتعرض لعدوان وحصار وجرائم يندى لها جبين الإنسانية.