شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تغلق المؤسسات التعليمية بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة الباكستانية عزمها اغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب الارتفاع القياسي في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد ضمن موجته الثانية الجارية حالياً في باكستان.



وأوضح وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود اليوم أنه سيتم إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في البلاد بدءاً من السادس والعشرين من نوفمبر الجاري، وستبقى مغلقة حتى الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وسيتم تحويل الدراسة إلى التعليم عن بعد.

وأضاف أن المؤسسات التعليمية سوف تغلق مجددا من 25 ديسمبر حتى العاشر من يناير المقبلين بسبب عطلة الشتاء.