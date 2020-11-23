لقاحات فيروس كورونا ستكون مجانية في المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة السعودية، اليوم "الاثنين"، إن لقاحات مرض كوفيد19 ستكون متاحة مجاناً للجميع في المملكة، بحسب التلفزيون الرسمي.



وأضاف التلفزيون على "تويتر" أن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70 % من سكان المملكة بنهاية عام 2021.

يذكر ان عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية وصل إلى 355,489 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء المرض 5,796 حالة بنما وصل عدد المتعافين إلى 343.816 حالة بحسب وزارة الصحة.