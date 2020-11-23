نيودلهي تسجل 121 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أنه يتم تسجيل وفاة ما لا يقل عن 5 أشخاص كل ساعة في المتوسط إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالعاصمة نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ عدد الوفيات 121 حالة جديدة.
وأوضحت الوزارة - وفقًا لقناة إندي تي في الهندية اليوم الاثنين، أن العدد المشار إليه يمثل العدد الأكبر من الوفيات في جميع أنحاء البلاد إثر الإصابة بالفيروس، حيث أن إجمالي عدد الوفيات في العاصمة ارتفع إلى 8 آلاف و391 حالة.
وأشارت إلى أن نيودلهي سجلت 6 آلاف و746 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" أمس الأحد، بمعدل إيجابية للمرض بلغ نسبة 12.29%.
يُشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية بالهند بلغ 44 ألفًا و59 حالة؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و139 ألفًا و866 شخصًا.
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