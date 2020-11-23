السعودية تتيح لقاحات "كوفيد-19" مجاناً للجميع

سيف اليزيد - ذكر التلفزيون الرسمي السعودي أن وزارة الصحة في المملكة قالت اليوم الاثنين إن لقاحات مرض "كوفيد-19" ستكون متاحة مجاناً للجميع في المملكة.

وأضاف التلفزيون على تويتر أن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70 بالمئة من سكان المملكة بنهاية عام 2021.

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