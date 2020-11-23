اعتلى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صدارة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد إحرازه “ثنائية” في شباك فريق نابولي، أمس الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثامنة للمسابقة.
ورفع السويدي إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 سنة، رصيدهم إلى 10 أهداف متفوقا على النجم البرتغالي رونالدو، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري، بثمانية أهداف مع فريق يوفنتوس.
ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في قمة الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ساسولو، فيما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة ليبقى في المركز الخامس في ترتيب البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر عن عمر 39 سنة.. إبراهيموفيتش يتصدر هدافي الدوري الإيطالي بـ 10 أهداف ويتفوق على رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.