عن عمر 39 سنة.. إبراهيموفيتش يتصدر هدافي الدوري الإيطالي بـ 10 أهداف ويتفوق على رونالدو

اعتلى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صدارة هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد إحرازه “ثنائية” في شباك فريق نابولي، أمس الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثامنة للمسابقة.

ورفع السويدي إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 سنة، رصيدهم إلى 10 أهداف متفوقا على النجم البرتغالي رونالدو، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري، بثمانية أهداف مع فريق يوفنتوس.

ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة في قمة الترتيب، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ساسولو، فيما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة ليبقى في المركز الخامس في ترتيب البطولة.