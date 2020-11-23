الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزة: المغربي يوسف كركور ضمن المواهب البارزة لعام 2020

أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزة البافتا، أخيرا، قائمة الجيل الجديد للمواهب الصاعدة لعام 2020، وتضمنت اسم النجم المغربي، يوسف كركور، الذي صبح أول مغربي انضم إليها.

وعلق يوسف كركور حول اختياره ضمن الفائمة: “يشرفني بشدة أن يتم منحي لقب BAFTA BREAKTHROUGH 2020، إنها شهادة للأشخاص الرائعين، الذين تشرفت بالعمل معهم طوال العام.. تهانينا لـ 33 فردا موهوبا للغاية، بما في ذلك صديقي عامر المصري”.

واختبر اسم الممثل المصري عامر المصري، بدوره ضمن قائمة المواهب البارزة لعام 2020.

وقد تم اختيار الـ 34 فنانا من قبل لجنة تحكيم عالمية تضمّنت النجوم جود لو، أما ستانتي، إدوارد إيننفول، ميليسا جونز وفيونا شو، ووقع الاختيار على المغربي يوسف كركور ضمن المواهب، التي ظهرت، أخيرا، في الساحة في المملكة المتحدة.

قائمة “BAFTA Breakthrough”هي إحدى الوسائل، التي تستخدمها الأكاديمية البريطانية لدعم، وتسليط الأضواء على المواهب الصاعدة في عالم السينما، والتليفزة، والألعاب في المملكة المتحدة، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم الأكاديمية لمواهب العام توصية فريدة تمكنهم من بناء، وتطوير أنفسهم في مجالهم المفضل.