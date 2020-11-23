ألمانيا تقول إنها ستناقش الاتفاق النووي الإيراني مع فرنسا وبريطانيا اليوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن الوزير هايكو ماس سيلتقي مع نظيريه الفرنسي والبريطاني في برلين اليوم لإجراء محادثات تركز على الاتفاق النووي الإيراني وأضافت أن إيران تنتهك بنود الاتفاق بشكل متكرر.
وتابعت المتحدثة قائلة "نحن وشركاؤنا معا ندعو إيران بكل قوة للوقف عن مخالفة الاتفاق والعودة للالتزام بتعهداتها النووية بالكامل".
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