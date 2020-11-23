مسلحون ينصبون سيطرة وهمية غربي الأنبار ويقتلون منتسباً ويختطفون ثلاثة أشخاص

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين نصبوا سيطرة وهمية بالقرب من تقاطع الصكار على الطريق الدولي بين (منطقة الكيلو) 160 والرطبة في محافظة الأنبار، واستهدفوا ثلاث عجلات مدنية".

وأضاف المصدر، أن "إحدى العجلات تعود لمنتسب في مديرية الجنسية، وأقدم المسلحون على قتله وحرقه داخل العجلة، فيما تعطلت العجلة الثانية أثناء الفرار من السيطرة نتيجة إطلاق النار، حيث هرب سائقها، فيما أحرقها المسلحون".



وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين اقتادوا سائق العجلة الثالثة مع اثنين يرافقانه، إلى جهة مجهولة".