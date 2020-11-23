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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حمدوك يعلق على موقف السودان الأخير من سد النهضة

الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365

جدد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الأحد، التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث لتشغيل سد النهضة الإثيوبي.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمفاوضات سد النهضة بمجلس الوزراء السوداني برئاسة حمدوك وبمشاركة وزراء العدل والخارجية والداخلية والري ومدير جهاز المخابرات العامة وممثل الاستخبارات العسكرية وفريق التفاوض.

وقال حمدوك إن سد "الروصيرص" بولاية النيل الأزرق يتأثر مباشرةً بكل ما يحدث في سد النهضة ولا يمكن تشغيله بأمان دون التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وناقش الموقف الذي اتخذه فريق التفاوض وتقييم الوفد لسير المفاوضات، كما تطرق الاجتماع إلى التطورات التي يشهدها الإقليم وتأثيرها على التفاوض.

وأكد بيان صادر من مجلس الوزراء السوداني، ضرورة الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية واستمرار التواصل مع كل الأطراف لتعديل مسار ومنهج التفاوض بمنح الخبراء والمراقبين دوراً أكبر.

وشدد البيان على ضرورة مساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم ومقبول يحفظ مصالح البلدان الثلاثة.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، أن الاجتماع تناول التطورات المتعلقة بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة.

وأضاف "قمر الدين" أن السودان امتنع عن المشاركة في جلسة مفاوضات أمس لعدم جدواها، لافتاً إلى أن الخرطوم طالبت بدور أكبر للمراقبين والمُسهِّلين من الاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أن موقف بلاده اتسم بالوضوح والجدية، مبينا استمرار التشاور حول الخطوات التالية.

من جهته، أشار وزير الري والموارد المائية الدكتور ياسر عباس إلى أن جولات المفاوضات الأخيرة لم تُحدِثْ أي تقارب في المواقف التفاوضية للدول الثلاث.

وأكد أهمية تغيير منهجية التفاوض لإحداث اختراق يسمح بالتقدم في المفاوضات، لافتا إلى الموقف السليم لفريق التفاوض السوداني ودعم ذلك الموقف.

وقال إن السودان ما زال متمسكاً برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات وفق منهجية مختلفة، منوها لمنح دور أكبر للخبراء والمراقبين لتقريب الشُقّة بين الأطراف الثلاثة.

والسبت، أعلن السودان عدم المشاركة في جلسة الاجتماع الوزاري حول سد النهضة، داعيا لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

والخميس الماضي، أعلنت إثيوبيا عن تفاهم بين الدول الثلاث (إثيوبيا، مصر، السودان) على أهمية مواصلة التفاوض بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة.

وقال بيان صادر عن وزارة المياه والري الإثيوبية إن مفاوضات سد النهضة التي تمت عبر الفيديو كونفرانس توصلت بها الأطراف إلى أهمية مواصلة التفاوض بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة.

الموقف المصري من استئناف المفاوضات أعلنته في بيان الخميس الماضي، أكدت فيه أهمية استئناف التفاوض، من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة.