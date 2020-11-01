عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جونسون يغلق بريطانيا للحد من تفشي كورونا

الأحد 1 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مساء السبت، فرض إغلاق جديد لاحتواء كوفيد-19، يستمر لأربعة أسابيع في أنحاء البلاد.



وقال جوسنون في خطاب متلفز ألقاه من مقر الحكومة "الوقت حان للتحرّك نظرا لعدم وجود بديل"، مضيفا أن "الفيروس يتفشى بشكل أسرع حتى من السيناريو الأسوأ المنطقي الذي وضعه مستشارونا العلميون".

ومن جانبه، أكد كبير المستشارين العلميين للمملكة المتحدة، باتريك فالانس، أن عدد الوفيات في بريطانيا خلال الشتاء جراء كوفيد-19 قد يكون الضعف أو أكثر مقارنة بالموجة الأولى في الربيع.

وأشارت تقارير إلى أن خطة جونسون تشمل إغلاق كل المتاجر غير "الأساسية" لكنها ستبقي الحضانات والمدارس والجامعات مفتوحة.

ويمكن أن تدخل التدابير حيّز التنفيذ الأربعاء المقبل، ويأتي الإغلاق بعدما حذّر كبار الخبراء الصحيين بأن سرعة تفشي الفيروس تتخطى أسوأ توقعاتهم.

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وتجاوزت المملكة المتحدة عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء، وأعلنت الحكومة السبت أن عدد الإصابات بلغ 1,011,660.

وسجل البلد الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا 46555 وفاة، 326 منها خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت وثائق نشرت، الجمعة، حول اجتماع عقدته في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (سيج)، تحذيرها بأن وتيرة الإصابات والاستشفاءات "تتخطى مستويات السيناريو الأسوأ".

وأعِدَّ في يوليو/ تموز تصورٌ للسيناريو الأسوأ يقدّر فيه عدد الوفيات المحتملة بكوفيد-19، بـ85 ألف حالة إضافية خلال الموجة الشتوية للوباء.

لكن في آخر تقرير نشر الجمعة، حذّر المكتب الوطني للإحصاء من "تزايد مطّرد في أعداد الإصابات" وصولا إلى نسبة تبلغ نحو واحد بالمئة على صعيد البلاد.

وسبق أن فرضت دول أوروبية عدة وحكومات المقاطعات البريطانية في إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية إغلاقات جزئية لمحاولة الحد من تسارع وتيرة التفشي.