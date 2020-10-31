شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل 170 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت نيجيريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 3 وفيات. وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات ، بلغ 62 ألفًا و 691 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات و 1144 حالة وفاة.

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