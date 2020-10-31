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صلاح وجوتا يقودان ليفربول لانتصار صعب على وست هام

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2020-10-31 | 20:32

صلاح وجوتا يقودان ليفربول لانتصار صعب على وست هام

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حقق فريق فوزًا صعبًا على نظيره فريق وست هام، مساء اليوم السبت، في بطولة الممتاز.
واستضاف ملعب الأنفيلد مباراة الفريقين في الجولة السابعة من البريميرليج، حيث فاز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

التقدم كان عند وست هام حيث سجل بابلو فورنالس الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

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واستمر تفوق وست هام حتى الدقيقة 41 حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد تعرض محمد صلاح لعرقلة من ساسوكو لاعب الخصم.

وتمكن صلاح من تحويل ركلة الجزاء إلى هدف تعادل كتيبة يورجن كلوب.

وسجل البديل ديوجو جوتا الهدف الثاني لصالح ليفربول، في الدقيقة 77 ولكن حكم المباراة ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو لتدخل ساديو ماني بقوة على حارس وست هام قبل الهدف.

وفي الدقيقة 85، نجح جوتا في تسجيل هدف فوز حامل اللقب قبل أن يخرج محمد صلاح في الدقيقة 89 حيث نزل بدلًا منه جيمس ميلنر.


بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 16 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد وست هام عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر.
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