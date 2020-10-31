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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسرائيل تشيد بإعلان الدومينيكان أنها تفكر في نقل سفارتها للقدس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 أكتوبر 2020
الخليج 365
رحبت إسرائيل اليوم السبت بإعلان جمهورية الدومينيكان أنها تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وقالت وزارة خارجية الدومينيكان في بيان يوم الجمعة إنها تدرس هذه الخطوة بناء على طلب الطائفة اليهودية المحلية مشيرة إلى أن سفارتها في إسرائيل كانت في القدس حتى عام 1980.
وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي بجمهورية الدومينيكان وشكر نظيره روبرتو ألفاريز جيل على بحث هذا الأمر.
وجاء هذا الإعلان بعد شهرين فقط من تولي إدارة جديدة بقيادة الرئيس لويس أبي نادر وهو حفيد مهاجرين لبنانيين السلطة في الدومينيكان.
ووصف أبي نادر علاقة بلاده مع الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لجمهورية الدومينيكان بأنها "خاصة جدا".
وجاء إعلان الدومينيكان قبل أيام قليلة فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبعد قيام دول أخرى بأمريكا اللاتينية بنقل سفاراتها إلى القدس في الآونة الأخيرة أو التفكير في ذلك.
وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه يوم الثلاثاء غضب الفلسطينيين وكثيرين من زعماء العالم باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر 2017 ، وانتقلت السفارة الأمريكية إلى هناك في العام التالي.
ونقلت جواتيمالا سفارتها إلى القدس بعد فترة وجيزة وقالت هندوراس إنها تهدف إلى فعل نفس الشيء بحلول نهاية 2020.
وتدرس البرازيل أيضا هذه الخطوة.
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