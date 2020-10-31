شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 291 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 57942 إصابة ,فيما وصل مجموع الوفيات إلى 1965 حالة وفاة , مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 40201 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. 291 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.