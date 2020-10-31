شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 229 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و24 ألفا و298 حالة بزيادة 99750 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 229109 حالات بعد أن أودى المرض بحياة 1009 آخرين.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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