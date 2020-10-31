حالتي شفاء جديدتين من فيروس “كورونا” في صفوف الرجاء

أظهرت نتائج المسحة الطبية الثالثة والعشرين لنادي الرجاء الرياضي، اليوم السبت، تسجيل حالتي شفاء من فيروس “كورونا”.
وتماثل للشفاء من الجاٸحة 14 لاعبا في صفوف الفريق الأخضر بعدما كانوا ضمن القاٸمة التي خضعت للحجر الصحي.
ويعول الرجاء علی استعادة جميع لاعبيه قبل مباراة اياب نصف نهاٸي دوري أبطال افريقيا أمام الزمالك، والتي تمت برمجتها في الرابع من شهر نونبر المقبل.
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