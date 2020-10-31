أصاب مهاجم كان يحمل بندقية صيد السبت كاهنا أرثوذكسيا، عندما أطلق النار عليه في مدينة ليون الفرنسية قبل أن يفر، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وكان الكاهن، الذي يحمل الجنسية اليونانية، يغلق الكنيسة عندما وقع الاعتداء، وهو الآن في حالة صحية حرجة، وفق المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية: إصابة كاهن ارثوذكسي بالرصاص في مدينة ليون وفرار المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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