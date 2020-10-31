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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية: إصابة كاهن في هجوم مسلح بمدينة ليون والان مع التفاصيل
السبت 31 أكتوبر 2020
ذكرت الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، أن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير" في مدينة ليون وسط أنباء عن إصابة كاهن بإطلاق نار.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن قوات الأمن ووحدات الإسعاف انتشرت في منطقة جان ماسي في الدائرة السابعة بليون على خلفية "حادث خطير" وفق روسيا اليوم.
وأفادت الوزارة بأنه تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، داعية إلى الامتناع عن زيارة هذه المنطقة حاليا.
وفي غضون ذلك تحدثت وكالة "فرانس برس" وقناة "BFM"، استنادا إلى مصادر في الشرطة، عن إصابة كاهن أرثودوكسي جراء إطلاق نار في المدينة بينما تمكن المهاجم من الفرار.
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