شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالة وفاة و589 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى .779

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل589 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 125 ألف حالة و 926 .

وأشار المتحدث إلى وجود 110 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 660 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 116 ألفا و862 حالة.